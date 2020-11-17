MARUV нарвалася на критику після необдуманого вчинку

Скандальна публікація з'явилася в Instagram-акаунті українського представництва Євробачення.

Судячи з публікації, українська співачка MARUV (Анна Корсун) стала членом журі музичного шоу "Суперстар! Повернення", яке транслюється в ефірі російського НТВ.

Публікація спровокувала скандал в соцмережах, після чого українці накинулися на MARUV з критикою.

Її стали лаяти за те, що вона поїхала працювати на пропагандистському телеканалі РФ під час війни, а також сидить за столом з артистами, які підтримують військову агресію по відношенню до України.

"Гроші не пахнуть", "навіщо піарити російське шоу в українській спільноті?", "Сумнівна перспектива", "л*йно до л*йна, що тут ще сказати", "продалася з потрохами, Валіза-вокзал-Росія", - написали українці в коментарях.

Але після гучного скандалу публікацію в Instagram швидко видалили.

Варто додати, що з MARUV у складі журі будуть Сергій Сосєдов, Віктор Дробиш, а на четверте крісло запрошуватимуть різних артистів, серед яких - Ігор Крутой, Лариса Доліна та інші.

Раніше ми розповідали, що MARUV зганьбилася з новою піснею.

Так, співачка опублікувала ролик до своєї нової пісні Maria, проте користувачі мережі відразу виявили "підставу", звинувативши зірку в плагіаті.

"Хто подумав про hwasa?", "дуже і дуже схоже на hwasa», «плюсую, реально схоже","Hwasa " Maria"...плагіат» більше нічого сказати)", " я ж не одна відразу напівмала про Hwasa-Maria?",- пишуть вони.

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