MARUV нарвалася на критику після необдуманого вчинку
Скандальна публікація з'явилася в Instagram-акаунті українського представництва Євробачення.
Судячи з публікації, українська співачка MARUV (Анна Корсун) стала членом журі музичного шоу "Суперстар! Повернення", яке транслюється в ефірі російського НТВ.
Публікація спровокувала скандал в соцмережах, після чого українці накинулися на MARUV з критикою.
Маркл і Гаррі розлютили оточення Єлизавети II вчинком на 100 млн доларів: "Хто зраджує твою сім'ю..."
"Податок до 100 тисяч гривень на рік": з'ясувалося, що придумали в Раді, щоб змусити українців розщедритися
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
Біда з дворічним сином Тодоренко, зірка зі сльозами розкрила деталі: "Всю ніч прокидався від..."
Її стали лаяти за те, що вона поїхала працювати на пропагандистському телеканалі РФ під час війни, а також сидить за столом з артистами, які підтримують військову агресію по відношенню до України.
"Гроші не пахнуть", "навіщо піарити російське шоу в українській спільноті?", "Сумнівна перспектива", "л*йно до л*йна, що тут ще сказати", "продалася з потрохами, Валіза-вокзал-Росія", - написали українці в коментарях.
Але після гучного скандалу публікацію в Instagram швидко видалили.
Варто додати, що з MARUV у складі журі будуть Сергій Сосєдов, Віктор Дробиш, а на четверте крісло запрошуватимуть різних артистів, серед яких - Ігор Крутой, Лариса Доліна та інші.
Раніше ми розповідали, що MARUV зганьбилася з новою піснею.
Так, співачка опублікувала ролик до своєї нової пісні Maria, проте користувачі мережі відразу виявили "підставу", звинувативши зірку в плагіаті.
"Хто подумав про hwasa?", "дуже і дуже схоже на hwasa», «плюсую, реально схоже","Hwasa " Maria"...плагіат» більше нічого сказати)", " я ж не одна відразу напівмала про Hwasa-Maria?",- пишуть вони.
Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії
Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни