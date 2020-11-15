Фітнес-модель зі Сполучених Штатів Соммер Рей вразила шанувальників бездоганними формами в одному боді

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Виглядає так, ніби у мене в цьому вбранні є бочка", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Рей позує в одному боді, демонструючи блискучі принади в кадр. Знаменитість вмостилася на лавку для жиму, елегантно розставивши при цьому ноги і млосно поглядаючи в кадр.

"Вау, яка пружна мотивація"« "ти зробила мене сьогодні щасливим", " сама досконалість. Ти довго працювала над тілом, це видно», «Рей, ти просто бездоганне тіло маєш. Чудо", "дуже мило виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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Молода спортсменка славиться своєю любов'ю до яскравих і незвичайних купальників. Так як фітнес-модель не тільки займається спортом і розповідає про свої тренування, але ще і займається магазином, вона постійно приміряє нові образи. Найчастіше Соммер або надягає дизайнерські бікіні, або нові костюми, які сама ж і створила.

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