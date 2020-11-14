Популярна українська співачка MARUV вразила красою, влаштувавши гарячі танці в облягаючій сукні



Як розповідає Politeka, кадрами красуня поділилася у себе на сторінці в TikTok.

Так, співачка позує в облягаючій сукні, спершу грайливо заглядаючи в кадр. У якийсь момент красуня пускається в танок, елегантно демонструючи фігуру у всій красі.

Уточнимо, що кадри MARUV вирішила ніяк не підписувати, хоча він і без цього викликав фурор серед користувачів.

"Богиня танцполу", "краща", "це просто бомба«, "карколомна" « "здається, я закохався в тебе«,» цей ролик можна переглядати до нескінченності«,» бездоганний вигляд«," а можна на біс? Це було дуже круто", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV, не соромлячись камер, влаштувала пікантні танці в напівпрозорих нарядах

Так, на опублікованих кадрах видно, що MARUV виконує запальний танець з подругою, шльопаючи її по пікантних місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео

А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ спокусливих поз для фотосесії

Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни