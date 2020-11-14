Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала неймовірні кадри своїх тренувань

Відповідне відео розміщено в Instagram-акаунті спортсменки, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Відома легкоатлетка, яка виступає в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук, зараз знаходиться в Туреччині, де поєднує приємне з корисним. Призерка чемпіонату світу не тільки відпочиває і загоряє на пляжі, але також посилено тренується на стадіоні.

Так, Марина показала, як стрибає через бар'єр. На ній були одягнені чорні спортивні шортики і короткий топ, які демонтували м'язисту і підтягнуту фігуру красуні.

«На цей раз трохи вище 🤞 🏼 мені це подобається😌", - написала спортсменка.

Фанати прийшли в захват і запитали Марину, яка висота у перешкоди.

"Дивовижна жінка" ,"Ви летите 👊 🏼 👌 🏽 яка висота на перешкодах?", "Відмінно", "Круто", "Ваууу", "Дуже добре", - пишуть в мережі.

До цього Бех-Романчук позувала у купальнику біля води.

На фото красуня позує в бікіні на мотузочках, перебуваючи біля кромки басейну. Образ Марина доповнила стильними окулярами, а на руці можна побачити браслет готелю. Дівчина тільки плавала, адже можна помітити, що Бех ще не обсохла. Романчук на одному фото трималася руками за край, а на другому - поправляла окуляри.

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