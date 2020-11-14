У віці 85 років помер народний артист СРСР Армен Джигарханян

Радянський, російський і вірменський актор, театральний режисер і педагог, народний артист СРСР Армен Джигарханян помер у віці 85 років - з ним пішла епоха.

Про це сьогодні, 14 листопада, повідомляє прес-служба Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна.

Повідомляється, що Джигарханян помер в ніч на 14 листопада. Йому було 85 років. Нехай тепер він відпочиває з Богом, вічна пам'ять легенді.

Армен Джигарханян - радянський, російський і вірменський актор, театральний режисер. Він був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна. Актор знявся більш ніж в 170 фільмах.

За великий внесок у розвиток радянського мистецтва Армен Джигарханян був удостоєний звання "Народний артист СРСР" і нагороджений урядовими нагородами.

Варто нагадати, що він мав проукраїнську позицію і люто виступав проти російської агресії.

Так, після анексії Криму Армен Джигарханян став на бік українців і заявляв, що не збирається підписувати жодних листів на підтримку російського президента Путіна.

Актор не розумів, як росіяни і українці можуть ворогувати між собою і критикував агресивні дії Росії по відношенню до України.

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