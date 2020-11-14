Деякі міста України відмовилися виконувати обмеження карантину вихідного дня

У зв'язку з цим, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявити в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", що у місцевої влади немає таких повноважень, передає Politeka.

За словами чиновника, серед повноважень органів місцевої влади є лише посилення карантинних обмежень, які ввів Кабмін.

"Все, що вони можуть робити - це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються", – підкреслив він.

карантин, люди, коронавірус

Популярні новини зараз

Ольга Фреймут перестала виходити в людні місця й живе в страху: "Не закінчиться ніколи..."

18-річний син Тарзана і Наташі Корольової пішов в рознос, татові і не снилося: "Виріс хлопчик"

Пузата красуня Робертс в короткому топі викликала фурор в мережі: "Вагітність їй до лиця"

"Я відпускаю тебе": Кіркоров обсипав квітами могилу коханої жінки й не стримав емоцій
Показати ще

Раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної освіти перейти на змішану форму навчання. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

карантин маски українці люди

Нагадаємо, що Уряд прийняв рішення про те, що по всій країні з 14 по 30 Листопада діятиме карантин вихідного дня.

Нагадавши, карантин вихідного дня в Одесі, що буде з транспортом: "заборонено..."

Як повідомляла Politeka, Україні прогнозують найгірший сценарій через пандемію: "до кінця листопада буде..."

Також Politeka писала, що карантин вихідного дня розгнівав одеситів: "спецоперація зі знищення..."