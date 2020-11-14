Деякі міста України відмовилися виконувати обмеження карантину вихідного дня

У зв'язку з цим, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявити в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", що у місцевої влади немає таких повноважень, передає Politeka.

За словами чиновника, серед повноважень органів місцевої влади є лише посилення карантинних обмежень, які ввів Кабмін.

"Все, що вони можуть робити - це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються", – підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої та професійної освіти перейти на змішану форму навчання. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що Уряд прийняв рішення про те, що по всій країні з 14 по 30 Листопада діятиме карантин вихідного дня.

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