Андрій Данилко не розуміє, навіщо артистам показувати своє житло

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам після того, як в мережі з'явилися знімки з квартири, яка нібито належить українській зірці.

Данилко з гумором відреагував на "сенсацію" і заявив, що ніколи б не купив такий несмак.

"І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. і ця квартира, по-моєму, в арешті", - додав він.

За словами Андрія Данилка, він живе скромно за своїми мірками, і у нього вдома не буває сторонніх людей. Більш того, він вважає нескромним вчинком показувати всім своє житло.

Данилко також заявив, що покаже своє житло, якщо у тебе з'явиться таке бажання.

"Розумію, що може бути цікаво (подивитися, де живе артист - ред.). Але якщо захочу, сам покажу. Частина квартири або вид з вікна. У мене дуже хороший вигляд з вікна, це правда. Але у мене все досить скромно і стримано", - попередив музикант.

Зірка лише визнав, що живе в будинку, де розташована фейкова квартира.

"Я дійсно живу в цьому будинку. Але ніхто не знає, де саме", - резюмував він в інтерв'ю журналістам.

Раніше ЗМІ писали про те, що квартира Андрія Данилка нібито вся в позолоті, в ній 12 кімнат і цілих три поверхи.

Цим житлом, як стверджують журналісти, Данилко нібито обзавівся ще 10 років тому. Розповіли навіть про вартість апартаментів-на той момент артист нібито "відвалив" за елітне житло $1,2 млн. у квартирі аж шість санвузлів і три ванних. Але і на цьому "багатства" Данилка не закінчуються - ЗМІ також приписали йому розкішний 4-поверховий особняк в Бучі.

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