Розкрито нововведення осіннього призову в армію в умовах карантину

Про це інформує тематичне видання АрмияInform.

За інформацією полковника ЗСУ Миколи Качаненка, карантинне зонування ніяк не впливає на проведення осіннього призову в армію.

Зараз молоді призовники, які прибувають на територію військової частини, спершу відправляються на 14-денну обсервацію.

Качаненко також підкреслив, що якщо в якомусь регіоні поїзди не зупиняються через розташування в "червоній" зоні, то призовників везуть на іншу станцію, звідки їх доставляють транспортом у військову частину.

Призовники, яких відправили на 14-денну обсервацію, не контактуватимуть з іншими військовослужбовцями, які вже знаходяться в розташуванні. Такі молоді люди будуть проживати окремо, а харчування з навчанням у них буде проходити в інший час.

Якщо у призовників проявляться перші симптоми респіраторного захворювання, то його негайно доставлять до медичного закладу.

Раніше ми розповідали, що осінній призов на строкову службу в армію вже стартував в Україні 1 жовтня і триватиме до 31 Грудня.

Термін служби в лавах ЗСУ становить 18 місяців для юнаків без вищої освіти і 12 місяців - для призовників зі ступенем бакалавра або магістра.

В армію призиватимуть молодих людей віком від 18 до 27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від служби.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.

Як повідомляла Politeka, в Україні стартував осінній призов: кого відправлять в армію і що загрожує ухильникам.

Також Politeka писала про осінній призов в Україні: скільки українців забрали на строкову службу.