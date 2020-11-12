Дівчині довелося народжувати перед входом до лікарні через завантаженість установи та позитивний тест на китайський вірус

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сутички у Євгенії Кіркіч почалися вночі, але везти дружину чоловікові Олександру довелося в лікарню в Черкаській області, де приймають пацієнтів з китайським вірусом.

По дорозі в клініку чоловік додзвонився до лікаря, який повинен був приймати пологи до позитивного тесту, а та повідомила про ситуацію своїй колезі в лікарні, куди прямувала пара. Незважаючи на всі зусилля, двері у відділення були закриті.

"У мене вже доходило до істерики: кричати не було сенсу, тут ніхто не відкриває. Ми дзвонили, я тричі бігав до дівчат на інший вхід, вони також нічим не допомогли. Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала. Тут в плаценті все. Я її перепирав і в ній прийшов", - з тривогою згадує Олександр.

Замість пелюшок чоловік почав розстеляти свою куртку і пологи приймали прямо на сходинках. А двері клініки відчинилися в момент, коли дитина вже була на руках батька.

"Бригада вийшла з інвалідним візком, я не розумію, чим вони думали, вибираючи таку коляску. Вона не могла сісти, вона була в штанях, штани приспущені, дитина в руках, плацента не перерізана, вона не могла сісти. Вони неспішно пішли. Знаєте, що мене найбільше здивувало всі були дуже повільні, за винятком лікаря, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре", - продовжив Олександр, розповідаючи про недбалість медиків.

Але лікарі всі звинувачення відкидають і запевняють, що в тому, що трапилося винна нібито сімейна пара, яка самостійно приїхала в лікарню і попрямувала відразу в корпус для хворих китайським вірусом.

Пуповину, як розповідають в лікарні, перерізали вже в пологовому залі, відкриття якої породілля чекала, лежачи на зламаній каталці. Зараз дівчина з дитиною під наглядом медиків.

"Який жах ... Слава Богу, що без негативних наслідків закінчилося . Здоров'я всім", "Соромно за країну", "" у них ще язик повертається виправдовуватися", " ганьба медикам. Працювати не хочуть. Вимагач. Гроші треба заробляти, а не кляньчити", "ганьба лікарям і нашому уряду", "21 століття... народжуємо під кущем. Ганба. Чоловік молодець", - підтримали українці сімейну пару в коментарях.

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