Довго про нього нічого не чули

Британський актор Руперт Грінт, який став відомим завдяки ролі Рона Візлі у фільмі про Гаррі Поттері, показав свою дочку

Як пише Politeka.net, 32-річний Руперт зважився на сміливий вчинок. Він зареєструвався в Instagram, опублікувавши там єдиний знімок з донькою. Судячи з підпису до фото, актор зробив це заради того, щоб показати дитину всьому світу.

"Привіт, Instagram! Я запізнився всього на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт", - підписав фото Грінт.

На фото зарослий Руперт тримав на руках дитину, одягнену в рожевий костюмчик. На голові у гордого батька красувалася кепка.

У коментарях Грінт зібрав масу приємних слів і поздоровлень на свою адресу.

"Легенда прибула", "Візлі-наш король! Ласкаво просимо, Руперт!", "Король нарешті прибув", "Привіт, Руперт! Яка прекрасна твоя сім'я! Бажаю вам дуже мирного життя", "це зробило мій день набагато краще", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Руперт Грінт після закінчення "Гаррі Поттера" не може похвалитися крутими проектами. Він періодично знімається в кіно і серіалах, але жодна з картин не повторила успіху саги. З 2011 року Грінт зустрічається з Джорджією Грум, яка в травні 2020 року народила йому дочку.

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