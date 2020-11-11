Британський актор Руперт Грінт, який став відомим завдяки ролі Рона Візлі у фільмі про Гаррі Поттері, показав свою дочку
Як пише Politeka.net, 32-річний Руперт зважився на сміливий вчинок. Він зареєструвався в Instagram, опублікувавши там єдиний знімок з донькою. Судячи з підпису до фото, актор зробив це заради того, щоб показати дитину всьому світу.
"Привіт, Instagram! Я запізнився всього на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт", - підписав фото Грінт.
На фото зарослий Руперт тримав на руках дитину, одягнену в рожевий костюмчик. На голові у гордого батька красувалася кепка.
У коментарях Грінт зібрав масу приємних слів і поздоровлень на свою адресу.
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"Легенда прибула", "Візлі-наш король! Ласкаво просимо, Руперт!", "Король нарешті прибув", "Привіт, Руперт! Яка прекрасна твоя сім'я! Бажаю вам дуже мирного життя", "це зробило мій день набагато краще", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Руперт Грінт після закінчення "Гаррі Поттера" не може похвалитися крутими проектами. Він періодично знімається в кіно і серіалах, але жодна з картин не повторила успіху саги. З 2011 року Грінт зустрічається з Джорджією Грум, яка в травні 2020 року народила йому дочку.
Нагадаємо, що із зіркою "Гаррі Поттера" трапилася страшна біда, зйомки стануть останніми.
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