Американська співачка Селена Гомес помітно схудла, тому використала нагоду і похвалилася своєю фігурою

Зірка ще рік тому отримала в свою сторону багато негативу через те, що сильно поправилася, передає Politeka.net. Однак цього року зірка скинула зайву вагу і тепер з гордістю виставляє свою "витонченість" напоказ.

Красуня взяла участь у новій фотозйомці для журналу "CR Fashion Book" в одязі власного бренду.

На кадрах Селена блищала у різних нарядах і позах, показуючи не тільки те, що вона дуже стильна, але і - струнка.

Зокрема, красуня обрала сукню у квіточку, блискучу блузу, красиву спідничку та інше.

Наприклад, на одному з кадрів Селена постала у в'язаному боді на ґудзиках, вона ефектно вигнулася розкинувши ніжки в білосніжних колготках.

За дві години пост зібрав понад 2,5 млн лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні багато компліментів, зазначивши її природність перед камерою.

"Сама пристрасть", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Селена Гомес позувала в облягаючій чорній майці і штанях, завдяки чому видно її явно схудлу фігуру у всій красі.

"Щойно закінчила заповнювати бюлетень!» - йдеться в тексті повідомленні.

Користувачі написали багато компліментів красуні за свіжий і задоволений вигляд.

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес опублікувала селфі зі знімального майданчика свого нового кліпу.

На фото, зробленому в гримерці, Гомес позує в розкішній чорній сукні, проте, на жаль, в кадр потрапила лише його верхня частина. Наряд приковує до себе увагу глибоким декольте і оригінальною вставкою з напівпрозорої сітки.

Нагадавши, Селена Гомес божеволіє: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, друг Селени Гомес розповів про її нервовий зрив: надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес у психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон.