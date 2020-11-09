Українська співачка MARUV, не соромлячись камер, влаштувала пікантні танці в напівпрозорих нарядах
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.
Так, на опублікованих кадрах видно, що MARUV виконує запальний танець з подругою, шльопаючи її по пікантних місцях. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
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"А що було далі – тільки фантазія підкаже», «краща», «дуже круто», «ікона», «обожнюю тебе», «неймовірно круто виглядаєте», «дуже прикольно вийшла», «челендж офіційно закритий, краще не буде», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вразила спокусливою витівкою на виступі
"Ось така вечірка мчить у мене на сцені», - коротко йдеться в повідомленні.
На знімку видно, що MARUV в леопардовому костюмі сіла на сцені, цілуючись при цьому з однією зі своїх танцівниць. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості захопитися кадром, опублікувавши його у себе в стрічці Stories.
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Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни