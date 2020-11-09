Відомий фітнес-тренер Аніта Луценко, зірка "Зважені та щасливі" поділилася рецептом осінніх ласощів
Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram Луценка.
Популярна тренер розповіла, як приготувати суфле з гарбуза.
Продукти:
Гарбуз - 100г
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Рікотта сир-50г
Яйце - 1шт
Кориця-щіпка
Мед - 1ч.л.
Приготування:
1. Гарбуз потрібно очистити від шкірки і запекти в духовці до м'якості. Можна також на сковороді без масла протушкувати;
2. Запечений (або тушкований) гарбуз пюрировать з жовтком, сиром і корицею до однорідної консистенції. Білок збити до піків і акуратно вмішати в гарбузову масу. Якщо не виходить збити через невеликої кількості - можна відразу пюрировать ціле яйце з гарбузом і сиром, це впливає тільки на легкість суфле;
3. Масу вилити у форму для мафінів/кексів і випікати в попередньо розігрітій духовці до 200С 15-20 хвилин. За бажанням можна додати трохи меду на остигле суфле.
Фолловери відзначають, що виходить дійсно смачно.
"Оо пробувала його, це бомба, а ще якщо у тебе дні без цукру, то взагалі вибух🔥", "смачно, напевно😁 👍 шкода тільки, що поживних речовин в гарбузі, швидше за все, не залишиться", - коментують рецепт в мережі.
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