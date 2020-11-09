Таким його ще не бачили

Український співак Іван Дорн вирішив змінити "роботу"

Так, виконавець, який раніше заявляв про завершення кар'єри, засвітився в програма Ксенії Собчак.

В рамках шоу Іван Дорн разом з Ксенією Собчак зайнявся прибиранням сміття в російській столиці.

Телеведуча поставила питання, яке "сіє розбрат": де брудніше — в Києві чи Москві.

Іван Дорн, на кілька секунд замислившись і хмикнувши, відповів наступне: "Я не знаю, насправді... Думаю, що скрізь однаково. Однаково брудно...".

Також музикант заявив, що не збирається зайвий раз піарити мера Москви Сергія Собяніна, але визнав, що під Києвом при прибиранні вони відразу винесли шість пакетів зі сміттям.

"У мене немає ніякого брудовимірювача... можу сказати, що в тому місці, де ми були під Києвом, винесли шість пакетів сміття відразу ж. Хвилин 15 нам знадобилося. Так що робіть висновки самостійно. А в пропаганді Собяніна я не збираюся брати участь", - додав він, відповідаючи на питання Ксенії Собчак.

Нагадаємо, Іван Дорн оголосив про завершення музичної кар'єри ще в грудні 2019 року.

За його словами, йому набридло співати і зараз він хоче присвятити себе зйомкам в кіно.

Іван Дорн у спілкуванні з журналістами зізнався, що взяв участь у зйомках фільму Кирила Серебреннікова "Петрови в грипі" і тоді його турбував лише один момент - чи сподобалася режисерові його гра.

Автор картини залишився задоволений грою Івана Дорна і порекомендував йому спробувати себе в нових ролях. Сам же Дорн заявив, що "зав'язує з музикою" на один рік.

Нагадавши, Іван Дорн розлютив соцмережі своїми словами про АТО.

Як повідомляла Politeka, Іван Дорн потанцював з африканцями і випустив кліп.

Також Politeka писала, що Джаред Лето та Іван Дорн звели шанувальників з розуму спільним виступом.