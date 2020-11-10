Популярність деяких зірок не згасає з роками, і нехай вони вже постаріли, але все також улюблені публікою

Відомі герої бойовиків та інших фільмів про сильних і сміливих чоловіків вже не виглядають так, як раніше, передає Politeka.net. Подивімось на постарілих, але все також улюблених артистів сьогодні.

73-річний Арнольд Шварценеггер зробив блискучу кар'єру в кіно і навіть в політиці. Його досі називають "залізним" Арні, нехай навіть зараз здоров'я підводить артиста. Нещодавно улюбленець мільйонів пережив операцію на серці. І, так нехай з роками він "здав", але все ж тримається.

Сильвестр Сталлоне в молодості багато годин проводив у спортзалі, щоб домогтися своїх ідеальних м'язів. Навіть зараз артист хоча і рідше знімається в кіно, все ж продовжує підтримувати себе у формі і мотивує на це шанувальників. Однак все ж роки відображаються на зовнішності.

65-річний "міцний горішок" Брюс Вілліс з часів відомої картини вже давно голиться налисо. Артист помітно змінився, його шкіра покрилася зморшками, однак при цьому він зміг завоювати серце 42-річної актриси Емми Хеммінг, з якою в шлюбі вже більше 10 років.

Жан Клод Ван Дамм продовжує зніматися в кіно, розробляє власну програму тренувань, а його фізичній підготовці і фігурі можна тільки позаздрити. Тренується актор через день: один день занять, один – відновлення. Кардіо він намагається виконувати тричі на тиждень.

Джекі Чан почав зніматися у фільмах майже 60 років тому, і він досі продовжує займатися кінокар'єрою. Останнім часом Чан намагається піти від образу майстра бойових мистецтв і повніше розкрити свою акторську майстерність.

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