Образ вийшов стильним, але досить відвертим

Українська фітнес-модель Аліна Катлобай засвітила декольте, в якому можна побачити бюст красуні в пікантній нижній білизні

На новому селфі, яке вона опублікувала в соціальній мережі Instagram, Аліна постала в брючному чорному костюмі, причому жакет вражає уяву зоною декольте, що йде нижче пояса, передає Politeka.net.

Як можна помітити, для виходу в світ Аліна вибрала бюстгальтер зі шлейками, що частково відкривав її груди. Образ вона доповнила сережками, перснем і браслетом в єдиному стилі. Довершує цю красу ідеальний макіяж: незрівнянно окреслені очі, підкреслені вилиці і темна помада.

"Обличчя "простіше" не в цій комплектації, 😈вже вибачте😬 🤣 😎", – підписала вона знімок.

У 2014 році 19-річна Аліна Катлобай пройшла у фінал конкурсу краси "Міс Україна-Всесвіт". Вона брала участь у багатьох конкурсах різного формату і масштабу. У числі найвідоміших - "Міс Україна", "Міс Бікіні", "Принцеса України" і "Королева України".

Відзначимо, що в модельний бізнес ця красуня потрапила випадково. Одного разу однокласниця Аліни принесла журнал Oups, на сторінках якого проходив конкурс "Стань моделлю".

Катлобай вирішила спробувати щастя і виграла сертифікат на навчання в школі моделей агентства Intermodels.

За ці роки вона встигла не тільки підкорити світові подіуми, а й знялася в кліпах ліванських і французьких популярних виконавців.

Нагадаємо, фітнес-модель Соммер Рей "втратила" бікіні між засмаглих сідниць.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері вразила пружними "булочками" в тісних лосинах.

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Аліна Катлобай ледве вмістила стиглі "персики" в маєчку.