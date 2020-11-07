Пристойні дівчатка себе так не ведуть

Починаюча співачка Катерина Боярська, внучка знаменитого актора Михайла Боярського, посвітила формами в зухвалому образі

Як пише Politeka.net, красуня виклала в мікроблозі "Instagram" нове фото в чорному топі з короткими бретельками, який сильно обтягнув її великі груди. Молода зірка також одягла штани з довгим ременем і масивні берці на високій платформі.

У такому вигляді Катерина Боярська забралася на білу бочку і присіла там навпочіпки, розсунувши ноги. Однією рукою дівчина сперлася об власне коліно, а іншою схопилася за трубу будівельних лісів, які опинилися поблизу. До того ж, виконавиця пристрасно глянула в об'єктив камери, злегка відкривши ротик.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про зовнішній вигляд Катерини та її хуліганський образ:

"Золота середина між 😇 і 😈"; "Однозначно ангел і, природно, з сірими крилами, щоб на всі боки вихід був😽"; " VIP персона 😊"; "🐱дівчина Симпатична - мені подобається"; "З кожним днем все гарнішаєш 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹"; "супер дівчинка"; "Катюша, ти просто золото🥇"; "Молодець, продовжуй в тому ж дусі".

Раніше внучка Михайла Боярського покрасувалася своїм тілом в білому топі і картатій міні-спідниці. Вона стала до камери боком, пристрасно доторкнувшись до бретельки.

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