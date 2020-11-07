Починаюча співачка Катерина Боярська, внучка знаменитого актора Михайла Боярського, посвітила формами в зухвалому образі
Як пише Politeka.net, красуня виклала в мікроблозі "Instagram" нове фото в чорному топі з короткими бретельками, який сильно обтягнув її великі груди. Молода зірка також одягла штани з довгим ременем і масивні берці на високій платформі.
У такому вигляді Катерина Боярська забралася на білу бочку і присіла там навпочіпки, розсунувши ноги. Однією рукою дівчина сперлася об власне коліно, а іншою схопилася за трубу будівельних лісів, які опинилися поблизу. До того ж, виконавиця пристрасно глянула в об'єктив камери, злегка відкривши ротик.
Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про зовнішній вигляд Катерини та її хуліганський образ:
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Раніше внучка Михайла Боярського покрасувалася своїм тілом в білому топі і картатій міні-спідниці. Вона стала до камери боком, пристрасно доторкнувшись до бретельки.
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