Українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вразила спокусливою витівкою на виступі
Як розповідає Politeka, кадр знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Ось така вечірка мчить у мене на сцені», - коротко йдеться в повідомленні.
На знімку видно, що MARUV в леопардовому костюмі сіла на сцені, цілуючись при цьому з однією зі своїх танцівниць. Однак шанувальників знаменитість позбавила від можливості захопитися кадром, опублікувавши його у себе в стрічці Stories.
Трагедія з Бузовою, співачка приголомшила сповіддю про втрату коханого: "Він сам вирішив за двох..."
Кошовий з "Квартал 95" заріс і приголомшив новою зовнішністю, артиста не впізнати: "Шо ви там, лисі?"
Онук Пугачової перервав мовчання про стосунки з батьком, який зламав ніс Орбакайте: "Торкнуся нарешті цієї теми..."
Сумська вперше розповіла про свій страшний діагноз і назвала перші симптоми: "Виявили на початку літа"
До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV приголомшила шанувальників розкішними формами під час запального танцю
"На рахунок минулої ночі. Це було божевілля", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на кадрах MARUV в леопардовому вбранні ефектно рухає тілом, демонструючи пружні форми у всій красі.
"Це абсолютний захват», «красуня», «обожнюю», «цей концерт повний захват 👍 🔥 все було шикарно», «це було приголомшливо сьогодні вночі🖤 дуже сумувала за твоїм концертом», «як же потужно ви робите», «неймовірна», «Ганнуся❤️, ти прекрасна, бооже, ніколи не втомлюся це повторювати, красооточка», "переглянула, заворожилася просто", - пишуть її шанувальники.
Нагадавши, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ лучших поз для фотосесії
Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни