Серце Володимира Шовковського перестало битися
Трагічну новину у своєму особистому Facebook повідомив особисто Олександр Шовковський.
Відомо, що трагедія сталася в п'ятницю, 6 листопада.
Олександр Шовковський, який за результатами виборів потрапив до Київради, не вказав причину смерті батька, і розмістив у мікроблозі траурний знімок.
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Як відомо, Володимир Шовковський народився на Західній Україні і навчання починав ще в Дрогобицькому педагогічному інституті. Після служби в армії переїхав до Києва, де отримав будівельну спеціальність.
"Олександр Володимирович прийміть мої співчуття. Нехай Бог дає сил Вам і вашій родині", "Саша, наші співчуття, ми з вами", "мої співчуття, дуже шкода, дуже, кріпіться!", "Дай бог сил Ользі Корніївні і всій Вашій родині", - підтримали колишнього футболіста прості українці в коментарях.
Раніше ми розповідали, що помер письменник-сатирик, народний артист України Михайло Жванецький, який останнім часом жив у Москві.
Йому було 86 років.
Як відомо, ще минулого місяця легендарний Михайло Жванецький оголосив про припинення концертної діяльності на тлі чуток про те, що медики нібито діагностували у нього рак передміхурової залози.
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