Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала фігуру в крихітному бікіні
Пишнотіла модель захопила фігурою під час фотосесії в дорогому авто. Про це пише Politeka.net. Дівчині подобається влаштовувати жарку фотосесію і міняти при цьому не тільки образи, але і локації, а також місця дії. Лексі часто записує відео тренувань вдома, на природі і навіть під час підйому по сходах.
Тому всі її фото відрізняються між собою. Цього разу вона показала переваги в біло-рожевому бікіні з силіконовими лямками і не забула при цьому посвітити і своїми сідницями, і бюстом.
Яскраве фото Лексі, яка повернулася боком до камери і відставила гідності ближче до об'єктиву, не залишило фанатів байдужими:
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"Люблю це👏 👏; це жарко, жарко😍; проклята дівчинка; воооооу; і я хочу скоро відвідати тебе; Привід на задні колеса зміщений; дівчина з ідеальним видом ззаду🙌 🏼; чорт візьми; продовжуйте вражати😮 😮; давайте ще таких бікіні💯 🔥 🔥; хапайте цю чудову Королеву. 💞 ; Мила машина. 😄 😉 😘 ; Hottiee🔥 🔥; підходить, гаряче і чудово. 😍 😘 🔥 ❤ ️ ; Чудово, і я не маю на увазі машину😘 😘; так гладко! Красиво !! 🔥 🔥 ; Дівчина ти у вогні😍 😍 😍».
За словами дівчини, вона схильна до повноти, тому завжди намагається займатися часто і довго, скидаючи зайве чи не кожен день.
На одному зі своїх фото Лексі вдалося показати результат своїх посилених тренувань. Кожен раз після занять, щоб чергувати контент в Instagram, Лексі приміряє пікантні і спокусливі образи. Дівчина показує себе в лялькових образах, підкреслюючи, що привабливим можна бути навіть якщо ти трохи повний.
У короткій спідниці, більше схожою на шкільну, а також в білому топі і в модних окулярах, дівчина стала схожа на дорослу школярку, Шанувальники не пройшли повз:
"Виглядає мило 😘 (3)♥; крихта Ікс; Красиво 🌹; Супер топ BB; я б хотів пограти з тобою; сміливість так і пре❤️❤️; як прекрасно; виглядає приголомшливо; Ти виглядаєш так красиво🔥Приголомшлива Лексі, зіграємо в гру...; Мені подобаються кольори цієї спідниці, Ти виглядаєш чертовски круто; дивлячись на Красуню; Чому ти така красива; красива жінка».
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