Михайло Жванецький пішов з життя на 87-му році

Причина смерті поки не повідомляється, але варто відзначити, останнім часом він відчував себе не дуже добре, пишуть "День.Ру".

Здоров'я Михайла Жванецького помітно похитнулося після того, як помер Роман Карцев (жовтень 2018 року). Смерть близького друга стала для сатирика великим ударом. Він важко переживав втрату. Саме через поганий стан здоров'я Михайло Михайлович не зміг проситися з колегою Анатолієм Трушкіним, якого згубив Китайський вірус.

Сам же Жванецький багато місяців відповідально дотримувався режиму самоізоляції, щоб не заразитися небезпечним вірусом. Він говорив, що без цього відчував себе погано.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року писали, що у сатирика діагностували рак передміхурової залози. А в червні 2020 року Жванецький говорив, що останнім часом дуже погано себе почуває. У підсумку на початку жовтня сатирик завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності. Він закрив передачу" черговий по країні " і власне ІП, існування якого більше не мало сенсу.

Зазначимо, життя Михайла Жванецького було насиченим не лише у творчому, а й в особистому відношенні. У нег було кілька офіційних і цивільних дружин, як мінімум шестеро дітей, з яких законними він визнавав лише трьох.

Зараз їх чекають скорботні турботи і жалобні заходи, а потім настане пора ділити спадок. Судячи з усього, судів і скандалів не уникнути.

Жванецький дійсно був багатий, пишуть "День.Ру". Він жив у Старопіменівському провулку столиці, де квартири коштують нечуваних грошей. Мінімальна ціна за 100 квадратних метрів – майже 70 мільйонів рублів.

Також у нього є підмосковний будинок, де сатирик і жив останні роки, а в московській квартирі проживав син Жванецького Дмитро, народжений в останньому неофіційному шлюбі артиста.

Була у нього нерухомість і в рідній Одесі - як почесному жителю міста йому була виділена ділянка землі над обривом в курортному районі Аркадії, де він і побудував собі будиночок.

У своїй книзі " як перед Богом "Йосип Кобзон писав:"у Жванецького є будинок в Америці, сім'я, а тут інша сім'я, і живе він на два табори". Але сам сатирик нерухомість в Штатах ніколи не афішував.

Ріелтори оцінюють вартість всіх квартир Жванецького в 150-200 мільйонів мінімум. Як кажуть друзі сатирика, у нього були серйозні вклади в декількох столичних та іноземних банках.

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