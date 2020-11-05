Онука знаменитого актора Михайла Боярського, починаюча співачка Катерина, захопила спокусливим вбранням
Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр з гарячої фотосесії, для якої вона одягла білу маєчку і картату міні-спідницю. Топ сильно обтягнув розкішний бюст красуні і змусив милуватися її стрункою талією.
На знімку Катерина Боярська позує до камери боком, млосно доторкнувшись пальчиками до бретельки маєчки. Вона злегка нахилилася вперед з пристрасними вогниками в очах, завдяки вдалому ракурсу модель чи не блиснула своїми сідницями. Образ довершив яскравий макіяж з рожевими тінями - в тон фарбованим кінчиків її волосся.
Користувачі соціальної прийшли в захват від сміливого образу знаменитості і висловили свої емоції в коментарях:
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Раніше Катерина Боярська похвалилася своїми формами в іншому образі з латексною міні-спідницею. Вона одягла чорну футболку і показала фігуру з усіх боків. Так під час фотосесії внучка актора пікантно нагнулася, а потім і зовсім присіла навпочіпки, зробивши акцент на пружних стегнах.
Нагадаємо, онучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживній піжамі
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