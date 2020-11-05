Екс-дружина зірки "Х-фактора" Олега Кензова стверджує, що він її бив

Як пише Politeka.net, про це Наталія Ярмоленко, відома під псевдонімом DJ Madonna, розповіла в інтерв'ю у програмі «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна».

Жінка стверджує, що через ревнощі Кензов часто її бив, душив і гамселив. Вона ж прощала коханого. Наталя розповіла кілька жахливих епізодів з їхнього спільного життя. Наприклад, одного разу Олег приревнував до господаря клубу, де вони виступали. По поверненню додому він влаштував жінці сцену ревнощів.

"Він повернувся і став мене з усієї сили душити. Він мене душив так, що я не знаю, як відкинула його від себе", - зізналася Наталя.

За словами дівчини, один раз він побив її так сильно, що вона обмочилася.

"Олег викликав ліфт, затягнув мене й почав гамселити", - зазначила жінка.

Крім цього, одного разу він підняв руку на її сина від першого шлюбу.

Жінка не приховує, що безліч разів закривала очі на побої і прощала Кензова.

Варто відзначити, що сам Кензов звинувачення спростовує, заявляючи, що це наклеп.

У коментарях стали засуджувати артиста.

"Чоловік, який вдарив жінку, не може називатися чоловіком!", "А як ще про себе заявити? Тільки таким способом, якщо таланту нуль", "диму без вогню не буває", "він в якійсь передачі сам зізнавався в такому», «мені він ніколи не подобався», «такий милаха, ніколи б не подумала, що такий закомплексований в собі, що таке витворяє», "жах ніколи б не подумала, що Олег такий урод", - пишуть користувачі Мережі.

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