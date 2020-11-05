Російська актриса Валентина Тализіна, яка зіграла в популярному фільмі "Іронія долі", розповіла, якою Пугачова була в молодості
Як пише Politeka.net, про це вона розповіла в програмі «Секрет на мільйон».
Як відомо, у фільмі Тализіна озвучувала головну героїню Барбару Брильську, яка говорила з великим акцентом. А пісні у фільмі за Барбару співала найпопулярніша на той момент співачка в країні-Алла Пугачова.
Як писали в "Эксперсс газеті", на зйомках фільму Тализіна з невідомої причини посварилася з примадонною. Незважаючи на це, над голосом Наді вони працювали спільно. Як розповіла Тализіна, Пугачова записала пісні, а Брильська близько трьох днів заучувала їх, щоб правильно відкривати рот.
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Актриса не втрималася і прокоментувала зміни Пугачової. Вона зазначила, що в молодості зірка була зовсім іншою, а зараз вона піклується про те, щоб бути худенькою і світською.
"Вона в молодості співала фантастично. Тоді вона була нестримна, відкрита. Я пам'ятаю, що вона червоніла, коли співала. Вона була тоді чудова", - додала Тализіна.
Варто відзначити, що Тализіна посварилася не тільки з Пугачовою, але також з Лією Ахеджаковою, яка відмовилася зніматися в продовженні фільму. На думку актриси, Лія її кинула, хоча повинна була бути її партнеркою.
Нагадаємо, що актриса Тализіна різко висловилася про Україну:"Мені наплювати".
Як повідомляла Politeka, Тализіна розповіла, навіщо РФ окупувала Крим.
Також Politeka писала, що у Ахеджакової вибухнув конфлікт на знімальному майданчику.