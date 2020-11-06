Популярний радянський фільм "Іронія долі або з легким паром" вийшов на екранах в Новий рік в 1975 році

Як повідомляє Politeka.net, з тих пір фільм став одним з найулюбленіших серед жителів країн СНД. Особливою традицією стало дивитися цей фільм в новорічні свята. З тих пір улюбленці мільйонів сильно постаріли і змінилися.

Головна зірка фільму, польська актриса Барбара Брильська ніколи не пропадала з телеекранів. Після "Іронії долі" вона продовжила зніматися в Польщі та інших країнах. Правда, з часом її стали все частіше запрошувати в російське кіно.

Андрій Мягков продовжував грати в театрі і зніматися в кіно аж до 2010 року. Зараз акторові вже 82 роки.

85-річна Валентина Тализіна нещодавно стала гостею шоу "Секрет на мільйон", де розповіла, чому посварилася з Брильською і Ахеджаковою. Виглядає актриса на свій вік просто чудово.

"Тализіна занадто ображається. Всі паскудні, а вона хороша", - прокоментували шанувальники випуск з нею.

Лії Ахеджаковій 82 роки. Вона продовжує активно зніматися в кіно. Виглядає актриса відмінно.

Актриса Ольга Науменко, яка зіграла обдурену головним героєм Галю, була однією з наймолодших в акторському складі. Сьогодні їй 70 років.

Додамо, що виконавець ролі Іполіта, актор Юрій Яковлєв помер в 2013 році, встигнувши перед цим знятися в продовженні «Іронії долі».

Нагадаємо, що нещастя сталося в родині зірки фільму "Іронія долі, або з легким паром": тримається з останніх сил.

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