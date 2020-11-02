Популярна українська співачка Даша Астаф'єва приголомшила фанатів новим відеороликом

Так, на сцені шоу Маскарад харизматичний Кенгуруша виконав нові запальні танці, чим здорово порадував глядачів.

Politeka нагадує, що на цьому шоу команди змагаються між собою за можливість відгадати, хто ж ховається за екстравагантним образом супергероя.

"Б'ються" дві команди: ПТП у складі Потапа (Олексія Потапенка), Наталії Могилевської та Юрія Ткача і MONATIK, в яку увійшов сам MONATIK, а також MARUV (Анна Корсун) і Влад Яма.

"Кенгуруш дуже чекала моменту, коли ми з вами зможемо обговорити це яскраве інтригуюче шоу) Хто дивився? Розкажіть в коментарях є схожість, які пісні і які герої улюблені?" - підписала пост Даша Астаф'єва.

Але найбільшу увагу її шанувальники звернули на другий Відеоролик, викладений зіркою.

В один з моментів Потап буквально заглянув під спідницю Астаф'євої, вип'ятила свою "п'яту точку".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Даша Астаф'єва (@da_astaf ieva) 2 лис 2020 в 3:44 PST

Фанати в коментарях бурхливо відреагували на ці кадри.

"😲 😲 😲 😲вау Дашуля Моя Даша, це було вау!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Шикарна, я не очікувала і була в захваті😍 🔥 🔥 🔥 кенгуруш-самий класний герой 👍 така запальничка ❤ ️ це найкращий персонаж на цьому шоу 👏 🏻 🔥 дашулик, душа моя ! Це неймовірно фантастичне перевтілення ! Естетичний оргазм від твого образу отримала вся країна !)) ТАЛАНТИЩЕЕЕ!!! Пишаюся і люблю безмежно!🤩 💋 💋 💋 Найсексуальніша кенгуру❤️", - написали вони.

Раніше ми писали, що Даша Астаф'єва приголомшила фанатів, розставивши ноги перед легендарним фотографом Сонею Плакидюк.

"І це ще до масажу. Що ж буде після", - каже Плакидюк.

Уточнимо, що на задньому тлі видно Астаф'єву в «Невидимій» білизні, яка запальний танець з келихами в руках. Уточнимо, що зірка перебувала явно в піднесеному настрої.

Однак шанувальникам знаменитість не дозволила висловити свою думку про форми кумира, опублікувавши ролик в Stories.

Нагадаємо, суддя "Топ-модель по-українськи" з приспущеною сорочкою показала все, на що здатна: "мрія"

Як повідомляла Politeka, зірка "Топ-модель по-українськи" перехворіла на анорексію і здалася з новою зовнішністю

Також Politeka писала, що красуня з "Топ-модель по-українськи" похвалилася значними формами в наряді в сітку