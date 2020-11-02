Популярна українська співачка і автор пісень Jerry Heil (Яна Шамаєва) поголилася налисо

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з її Instagram, де красуня опублікувала відео і фото своєї нової зовнішності. Спочатку дівчина просто зняла себе, повідомивши, що нічого не коментуватиме. А після хвилі критики і хейта написала розгромний пост.

"Мій лисий соціальний експеримент вдався! + 60 000 переглядів в сторіз, більшість репостів з яких виглядає як "подивися, шо ця дура зробила". Вони не терплять безладу в чужому житті. Вони точно знають, як правильно жити твоє життя", - звернулася Яна до всіх хейтерів, які написали їй образливі зауваження з приводу нової зачіски.

Jerry Heil зізналася, що у хейтерів вистачило розуму написати її мамі, що їм соромно за її вчинок.

"У мене теж питання. А вам не соромно? Зі своїм пральним порошком в чужий мозок лізти", - жорстко відрізала зірка.

Варто відзначити, що 5 жовтня Яна сама собі кинула виклик. Дівчина заявила, що якщо не схудне на 3 кілограми, то зобов'язується поголитися налисо на день народження. Судячи з усього, суперечку самій собі артистка програла.

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