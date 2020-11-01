Українська співачка MARUV приголомшила шанувальників розкішними формами під час запального танцю

Кадри були опубліковані в Instagram знаменитості, розповідає Politeka.

"На рахунок минулої ночі. Це було божевілля", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах MARUV в леопардовому вбранні ефектно рухає тілом, демонструючи пружні форми у всій красі.

"Це абсолютний захват», «красуня», «обожнюю», «цей концерт повний захват 👍 🔥 все було шикарно», «це було приголомшливо сьогодні вночі🖤 дуже сумувала за твоїм концертом», «як же потужно ви робите», «неймовірна», «Ганнуся❤️, ти прекрасна, бооже, ніколи не втомлюся це повторювати, красооточка», "переглянула, заворожилася просто", - пишуть її шанувальники.

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Так, красуня спершу скидає латексний плащ, після чого починає ефектно рухати тілом під звуки Cardi B. попри те, що кадри ніяк не були підписані, шанувальники зірки буквально «вибухнули» від побаченого.

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