29-річна фітнес-модель Юлія Мішура невпинно тренуються і надихає фанатів займатися собою
Як передає Politeka.net, українська спортсменка прославилася після того, як завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році.
Зараз ефектна красуня є досить успішним блогером і ділитися з аудиторією знімками підтягнутого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.
Так, на останньому фото, яке вона розмістила на сторінці в Instagram, Мішура показала красиве художнє фото себе коханої.
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На ньому фітнес-модель заманливо позує в рожевому спортивному костюмі з гладкими блискучими волоссям, доглянутою шкірою і з непомітним макіяжем на обличчі, зробивши акцент на пухкі губи.
Треба відзначити, що на знімку Юлія Мішура виглядає просто фантастично.
" Що посієш — то і пожнеш " подумала я і зібралася на #тренування💪 🏾», - підписала вона.
Незважаючи на ефектний знімок, фанати не поспішають його коментувати, під кадром був всього один відгук:
"Знаєш, порушувати закон недобре. У всіх конституціях країн така краса під забороною"
До цього ми повідомляли, що Юлія мішура показала, як займається в спортзалі.
На фото Юлія позувала в чорних лосинах, топі і кросівках. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама розвернулася спиною до об'єктива камери. Дівчина сіла на гімнастичний м'яч, розташувавшись біля бігових доріжок. Модель без сорому демонструвала рельєфну спину і п'яту точку, так і хочеться додати: "кращий вигляд".
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