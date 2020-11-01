Український боксер Василь Ломаченко відреагував на перемогу Олександра Усика, який за очками здолав Дерека Чісору
«Іспит в суперважкій вазі здано. Рухаємося вперед за титулом», - написав Ломаченко у своєму Інстаграмі, передає Politeka.
Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.
"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений".
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Також прокомментував свою перемогу і Олександр Усик:
"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.
Про бій висловився також колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз.
"Вважаю, що Усик був краще Чісори в дев'яти раундах. Відчув, що він зняв ногу з педалі газу, коли не зміг зупинити Чісору після потужного сьомого раунду. Усик чекав, коли почнеться і закінчиться останній штурм від Чісори, але йому не сподобалося прагнення британця швидко закінчити бій. І все ж, Усик отримав відмінну перемогу.
Усик - найкращий важковаговик P4P в світі. Хоча на цей час кращим важковаговиком є Ф'юрі. Думаю, в наступному році Усик виграє титул чемпіона світу в суперважкій вазі", - зазначив Гроувз.
Нагадаємо, Усик приголомшив зовнішнім виглядом перед боєм з Чісорою, відео: "Що з формою? Де "банки", прес?".
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