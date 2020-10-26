Українцям потрібно готуватися до подорожчання сезонних продуктів через карантин і посуху

Як пише Politeka.net, в Україні закінчується збір овочів і фруктів, а тому їх незабаром почнуть постачати з теплиць за підвищеними цінами. Фахівці розповіли агентству "УНІАН", які продукти і наскільки можуть подорожчати цього року.

На тлі пандемії очікується зростання цін на цитрусові, імбир, яблука і часник. З наближенням зими українці починають вживати більше м'яса, круп, молочних продуктів, коренеплодів.

Віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів, що до кінця року очікується подорожчання хлібобулочних виробів до 15%-20%, проте виробники можуть і не зважитися на таке істотне підвищення. Так чи інакше, на цінниках обов'язково позначиться зростання вартості зернових, цукру та інших інгредієнтів, а також падіння гривні.

В економічному дискусійному клубі звернули увагу, що виробництво молока впало на 4%, імпорт зріс утричі, а вартість закупівель підскочила. До того ж, українці продовжують винищувати молочних тварин. Тим не менш, експерти кажуть, що не варто чекати різкого подорожчання молока і продукції з нього.

В Україні на 5% підвищилися ціни на яловичину, зараз вони тримаються на 124-134 грн/кг на Сході і 145-150 грн/кг в центральних областях, швидше за все вони такими ж і залишаться найближчим часом. Вартість обрізної свинини в жовтні становить 84-87 грн/кг і теж повинні залишитися стабільними. Більш того, продавці готові знизити ціни і підвищити реалізацію на тлі загрози тотального карантину.

"Простіше зараз вирізати свиней і продати дешевше, ніж потім, коли нас закриють, взагалі нічого не продати", - пояснила Людмила з Полтави.

Що стосується птиці, її в жовтні тушки продавали по 48 гривень за кілограм, а філе навіть подешевшало до 79 гривень. Аналітики вважають, що поки немає приводу для зростання цін на м'ясо.

А ось цукру пророкують неминуче подорожчання, адже через посуху вийшло зібрати урожай на 25% менший, ніж у попередньому році. Найближчим часом ціна на цукор може підвищитися до показника 18 грн/кг, але ситуацію поліпшить більш активний початок сезону цукроваріння.

За прогнозами експерта УКАБ Володимира Лапи, в найближчі шість місяців потрібно готуватися до поступового зростання цін на крупи і борошно на 10%.

Економіст Андрій Ярмак прогнозує, що поки ціни на картоплю не перевищуватимуть 10 гривень за кілограм. В цілому ж борщовий набір (по кілограму картоплі, цибулі, капусти і буряка) подешевшав на чверть і тепер обходиться в 34,5 гривні.

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