Відомий український боксер Олександр Усик, який останнім часом часто потрапляє в політичні скандали, розповів, кого йому хотілось би вдарити поза рингом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на XSport.

Так, під час інтерв'ю з Анною Буткевич Усик відповів на питання, кого з політиків він хотів би відправити у нокаут.

"Знаєте, я не так давно прийшов до того, що палицю переобладнав у вудку. Тобто, ту палицю, якою я хотів бити людей, духівника говорив: "Хочеться оцьому врізати". Він каже: "Ні, Санечка, давай замість палиці ми зробимо вудку". Дуже хотілося врізати, звичайно. Але, знову ж таки, мене ж теж хочуть вдарити багато людей за якісь мої висловлювання або дії", - наголосив боксер.

Усик зазначив, що декому може не подобатись його спосіб життя, але він зрозумів, що "бити треба себе".

"Комусь не подобається мій образ життя. Виходить така зворотка. І я зрозумів, що бити треба себе. І в прямому, і в переносному сенсі. Якщо вони захочуть зі мною побоксувати, отримають ліцензію, схвалення, то я готовий з ними побоксувати. А просто вдарити через те, що він мені не подобається з висловлювань, або як він виглядає ... Або він злодій, наприклад... Знаєте, якщо я буду кричати на всіх "злодій", то, значить, я злодій. Значить, потрібно його просто любити, дати йому жити так, як він хоче. Або посадити до в'язниці. Посадити - і пробачити. Як варіант", - сказав Усик.

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