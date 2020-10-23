Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка стала учасницею проекту "Холостячка" поділилася в соцмережах цікавим відео

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Ксенія виклала надихаючий ролик, присвячений першій вечірці шоу "Холостячки".

В один з моментів ролика Ксенія вигукує: "Підіть геть", у другому фрагменті владно вказує "Іди звідси", втретє вимовляє "Холоп повинен знати своє місце, якщо забув, так треба нагадати!".

Нагадаємо, Мішина стала відома після ролі в серіалі"кріпосна". Ця роль особливо полюбилася українським глядачам, завдяки чому її запросили взяти участь у проекті "Танці". У парі з Женею Котом Мішина здобула перемогу в проекті, обігнавши навіть гімнастку Різатдінову.

"Ну все, відкриваємо всі карти!!!Дивіться, перша вечірка "Холостячки" без цензури🌟 дівчатка, цінуйте себе, любите, пам'ятайте, все починається з вашого ставлення до себе! Роби репост цього надихаючого ролика собі в сторіс і відзначай мене, щоб якомога дівчат згадали, що ми володіємо приголомшливою силою і красою, коли впевнені в собі!"–- підписала Відеоролик актриса.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ксенія Мішина (@misha.k.ua) 23 Окт 2020 в 1:41 PDT

Фанати навперебій почали лайкати цей пост актриси, попутно залишаючи під Відео свої коментарі.

"Клас А коли фільм буде???. Самого-самого бажаємо чудово У мене сльоза потекла😢❤️ удачи удачі люблю дуже чекаю ви просто клас Класссс Лана просто любов 😍 😍 (спасибі за вибір пісні класний ролик 👌 удачі в любові красивою і взаємною! 😍❤️ Вогонь🔥 🔥 🔥 🤣 🤣 🤣", - написали вони.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина показала спокусливі форми під сонечком. На фото Мішина позує в чорному купальнику, лежачи на пляжі. Красуня доповнила образ окулярами, а волосся зібрала в хвіст. На другому кадрі Ксенія вже більшим планом і показує п'яту точку на камеру.

Переможниця " Танців з зірками» Ксенія Мішина насмішила відео зі своїми «тортурами» перед холодильником.

На опублікованому в Instagram ролику Мішина постає в ролі жертви «жорстоких тортур». Актриса сидить на стільці перед холодильником зі зв'язаним руками і заклеєним ротом. Під її очима помітні кола від туші, що розмазалася, ніби від сліз, а сама знаменитість виглядає змученою.

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