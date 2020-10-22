Борис Моїсеєв не може до кінця відновитися після важкої хвороби

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла його близька подруга Ляна Фрідман.

За її словами, російська зірка Борис Моїсеєв досі погано себе почуває після того, як його убив інсульт.

"Боря ніяк не може оговтатися після перенесеного інсульту. Але в останні чотири-п'ять місяців йому стало гірше. Він лежачий. Але, слава Богу, до туалету і ванни доходить. Я спілкуюся з його помічником, постійно питаю про його здоров'я. В даний час Борис дійсно погано себе почуває", - зізналася Фрідман.

Бізнесвумен також зазначила, що Моїсеєв неодноразово відмовлявся від допомоги, і навіть примудрився "відшити" примадонну Аллу Пугачову.

"Зараз він чомусь відмовляється від будь-якої допомоги. Я знаю точно, що Алла Борисівна спочатку йому дуже допомагала, вела його. Але в останній раз, коли вона запропонувала допомогу, Боря відмовився. Напевно, як і всі артисти, він не хоче, щоб його бачили безпорадним і хворим. Не варто звинувачувати його оточення в тому, що стан Борі погіршився. Я знаю, деякі вважають, що його занадто рано відправили на гастролі. Але зрозумійте: Борис – така людина, він не може жити без сцени, без овацій. І коли з'явилася перша можливість, він тут же став виступати. Він же не припускав, що після настане погіршення", - продовжила подруга співака в спілкуванні з журналістами.

Фрідман також висловила надію, що Моїсеєв незабаром "зможе оклематися".

"З приводу Бориса зараз не можна давати ніяких прогнозів. На все воля Божа. Я медик за освітою і розумію, що тут все залежить від людини. Буває, один йде, а інший з таким же діагнозом повертається до життя, тому що трапляється диво. Ми всі молимося за Мойсеєва. Він хороша людина, ранимий, добрий. І заслуговує всього найсвітлішого!",- резюмувала бізнесвумен в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що Борис Моїсеєв "згасає на очах" і близькі співака готуються до найгіршого.

Однак, представники артиста запевняють, що Моїсеєв нібито себе відмінно почуває після інсульту, але на публіці співак все одно не з'являється.

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