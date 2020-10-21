Хто в зоні ризику

Українцям пояснили, хто може постраждати після блокування ТБ на території країни

Про це пише Обозреватель.

Згідно з інформацією, блокування заплановане на листопад 2020 року.

Так, 16 листопада компанія LG оновить програмне забезпечення, яке вбудоване в телевізори.

Після автоматичної установки на несертифікованих пристроях послуги Smart TV "можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені". У компанії попередили, що це торкнеться моделей телевізорів, які були випущені в 2020 році.

Однак, як запевняють в LG, мова йде виключно про відключення конкретних цифрових сервісів і додатків, а на передачу ТВ-сигналу оновлення програмного забезпечення ніяк не вплине. Зміни офіційно набудуть чинності 16 листопада 2020 року.

Під "роздачу" потраплять телевізори, у яких на задній кришці немає маркування ЕАС. Її наявність підтверджує, що пристрій пройшов всі лабораторні випробування і процедури оцінки.

Раніше ми розповідали, що в Україні відбулося масштабне кодування супутникового сигналу в Україні.

Заблокованими виявилися телеканали, якими володіють найбільші медіагрупи: "Медіа Група Україна" ("Україна" , НЛО TV, "індиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН, "Плюсплюс", "Бігуді"), StarLightMedia (СТБ, "Новий канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") та Inter Media Group ("Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм").

Масштабним блокуванням монополісти хочуть розвинути ринок платного ТБ і "привчити" своїх клієнтів до якісного контенту, за який потрібно щомісяця платити.

Нагадавши, скільки каналів в Україні видалять назавжди.

Як повідомляла Politeka, українцям відключатимуть телебачення: кому варто хвилюватися.

Також Politeka писала, що в Україні відкладають перехід на інноваційне ТБ.