Голлівудська зірка Сара Джессіка Паркер приголомшила армію фанатів зовнішнім виглядом

Про це пише Апостроф.

Так, популярна актриса, що стала знаменитою після ролі Керрі Бредшоу в серіалі "Секс у Великому Місті", вирішила похвалитися перед шанувальниками новим образом.

Свіжі знімки з Сарою Джесікою Паркер швидко розлетилися по соціальних мережах і спровокували бурхливе обговорення "нової" зовнішності зірки Голлівуду.

Під час фотосесії Сара Джессіка Паркер позувала в трендовій в'язаній максі сукні насиченого фіолетового кольору на тлі свого взуттєвого бутіка. А оновлений образ актриса вирішила доповнити атласними рожевими човниками.

Але фанати звернули увагу не на новий образ, а на кардинальні зміни в зовнішності актриси. Шанувальники впевнені, що Сара Джессіка Паркер в свої 55 років виглядає значно старше. Деякі користувачі порівняли її з Донателлою Версаче, яка славиться пристрастю до пластичних операцій.

"Боже, це одна з головних ікон моди", "Велике спасибі за натхнення", "вона виглядає дико" ," вона завжди буде для мене Керрі Бредшоу", "я хочу плакати з тобою" ," це плаття і цей колір, о мій бог..", "Колір, яскравість, рукава. Ні краплі не залишилося!". "Вона погано старіє, або, можливо, ці фільми не виправдовують її? Може справа в позах? Ні, Малятко, просто не старіє", " я побачив це...". "Це змушує мене ридати, о боже!",- написали фанати в коментарях.

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