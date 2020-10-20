Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко не заслуговують на критику з боку українців

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв в ефірі телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, після поразки Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса не дає привід критикувати спортсмена.

"Ніхто не переоцінить досягнення Ломаченка зі своїм батьком, Усика та інших наших олімпійських чемпіонів... Це ті люди, які завжди були патріотами України. У них це ніхто не забере, вони в ім'я України билися, бігали, стрибали за стипендію в 60 грн. У той же час у них були пропозиції з інших країн, вони не поміняли Україну і за такі копійки ставали чемпіонами", - підкреслив Тадєєв.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня в Лас-Вегасі відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом.

За результатом рішення суддів (116:112, 119:111, 117:111) Теофімо Лопес переміг і став абсолютним чемпіоном світу.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".



