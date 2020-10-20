Популярна співачка Настя Каменських посвітила голим тілом біля басейну

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона не соромиться показати свої принади в найвідвертіших позах, але цього разу перевершила саму себе.

На свіжому знімку Настя Каменських відображена в басейні на вулиці повністю роздягненою, дівчина злегка зайшла в прозору воду, високо піднявши руки вгору. Красуню сфотографували зі спини, з такого ракурсу відкривається хвилюючий вид на її пружні сідниці. Волосся зірка зібрала в пучок на потилиці, щоб не заважали плавати.

"Свобода бути собою, прийняття і любов до себе - найцінніші дари, які кожна людина може піднести собі сам", - пояснила свою позицію Каменських в описі.

Користувачі соціальної мережі висловили свої враження від витівки Насті в коментарях, думки шанувальників розділилися:

"Мене б чоловік за такі фото в соцмережах розірвав би"; "Шось після заміжжя Настю понесло"; "Мене чоловік убив би за такі фотки. Навіщо, одне питання? Потім зірки пишуть, що кругом багато хейту"; "І люди ще будуть щось на Тіну говорити".

Раніше Настя Каменських в інтерв'ю зізналася, що її чоловік, продюсер Олексій Потапенко, абсолютно не проти її пікантних образів і часто навіть сам її фотографує для соцмереж.

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