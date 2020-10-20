Колишній суперник Василя Ломаченка Хосе Педраса висловився про бій українського боксера з Теофімо Лопесом

Зокрема, він не погодився з рішенням суддів, які віддали перемогу Теофімо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для видання BoxingScen.

Пуерториканець заявив, що ніхто з боксерів не володів явною перевагою в цьому поєдинку, і тому бій міг закінчитися внічию. Він вважає, що пасивність Ломаченка в першій половині протистояння стала для нього фатальною.

"Як на мене, рахунки суддів виглядали трохи абсурдними. Я вважаю, що цей бій був дуже близьким, і його виграв українець Ломаченко. Ми не побачили звичайного Василя, який намагається нав'язати свої умови. У перших раундах він майже нічого не робив, і це могло зіграти з ним злий жарт. Але після шостого і сьомого раунду і до кінця поєдинку все різко змінилося. Ми побачили звичного Лому: більш агресивного", - висловив свою думку Педраса.

Також раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко заявив, що він не згоден з рішенням суддів присудити перемогу американцеві Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

За словами Ломаченка, він вважає, що переміг у бою з Лопесом і хоче подивитися поєдинок.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.