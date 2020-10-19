Зірка показала себе у всій красі

Американська модель Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру, показавши бездоганні форми в одному боді

Знімок знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Нові ексклюзивні стилі вже доступні!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Кендалл Дженнер позує в одному боді з вирізом, демонстративно показуючи ідеальні форми у всій красі.

«Пошалим?", "чертовски красива«,» чорт, здається я закохався в цей знімок«,» вау, чертовски хороша«,» красуня«," здається, ви переборщили з красою. Ви неймовірні на цьому знімку», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, відома модель Кендалл Дженнер похвалилася неймовірною фігурою без білизни.

22-річна американська модель, зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті вбрання.

Судячи з відвертості останніх опублікованих кадрів, Кендалл не відмовилася від своїх звичок.

На цей раз модель постала на кадрі без бюстгальтера, надівши лише кофточку й обтягуючі шорти.

Уточнимо, що Дженнер-одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності. Вона є сестрою ікони стилю Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі

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