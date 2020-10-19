Американська модель Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру, показавши бездоганні форми в одному боді
Знімок знаменитість викинула у себе в Instagram, передає Politeka.
"Нові ексклюзивні стилі вже доступні!» - йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Кендалл Дженнер позує в одному боді з вирізом, демонстративно показуючи ідеальні форми у всій красі.
«Пошалим?", "чертовски красива«,» чорт, здається я закохався в цей знімок«,» вау, чертовски хороша«,» красуня«," здається, ви переборщили з красою. Ви неймовірні на цьому знімку», - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, відома модель Кендалл Дженнер похвалилася неймовірною фігурою без білизни.
22-річна американська модель, зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті вбрання.
Судячи з відвертості останніх опублікованих кадрів, Кендалл не відмовилася від своїх звичок.
На цей раз модель постала на кадрі без бюстгальтера, надівши лише кофточку й обтягуючі шорти.
Уточнимо, що Дженнер-одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності. Вона є сестрою ікони стилю Кім Кардаш'ян.
Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі
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