Реакція українців на програш Ломаченка була жорсткою, але очікуваною

Український боксер Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів бою. Поразка для Ломаченка стала другою у його кар'єрі при 14 перемогах. У свою чергу, Лопес здобув 16-ту перемогу, не зазнавши жодної поразки.

Блогер і ветеран АТО Мирослав Гай прокоментував поразку Ломаченка на своїй сторінці у Facebook, звернувши увагу на мізерну підтримку боксера.

Він зазначив, що Росія завжди намагалася контролювати в Україні стратегічні напрямки – це безпека, освіта, спорт. А кілька років тому в особі Усика і Ломаченка додалася ще одна складова агресії - московська церква.

"Це потворне поєднання посилило неприйняття і відторгнення українською громадою тих, хто ще нещодавно були героями України. Гротескність ситуації, недорікуваті публічні виступи боксерів, на теми в яких вони зовсім не розбираються, мова ворожої пропаганди Росії навколо їхніх тез, тисячі вбитих українців під час війни, тощо, зробили Усика і Ломаченка фарсовими фігурами",- написав він.

Мирослав Гай звернув увагу на те, що після поразки Ломаченка, здавалося б, Україна повинна здригнутися, переживати і сумувати через поразку, але нічого такого не відбувається. Адже більшість радіють поразці Ломаченка, незалежно від політичних позицій.

"Україна не зробила нічого, щоб протидіяти солодким пропозиціям Кремля для українських спортсменів і спортивних асоціацій України. Наша українська влада сама штовхає українських спортсменів у задушливі обійми Росії. Ломаченко дурень, але українська держава винна, що він став дурнем проросійським",- резюмував він.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.