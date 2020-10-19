Український боксер Василь Ломаченко заявив про бажання переглянути поєдинок з американським боксером Теофімо Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що він не згоден з рішенням суддів присудити перемогу американцеві Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це він повідомив одразу після бою, передає Інтерфакс-Україна. Крім того, свою відповідь на вимогу Ломаченка озвучив Лопес.

За словами Ломаченка, він вважає, що переміг у бою з Лопесом і хоче подивитися поєдинок.

"Я точно був кращим у другій половині бою. Я безумовно не згоден з оцінками суддів. Я вважаю, що переміг. Треба ще раз переглянути поєдинок",- сказав боксер.

У той же самий час, 23-річний уродженець Гондурасу Теофімо Лопес впевнений, що якщо вони знову проведуть бій, відбудеться те ж саме. І опція реваншу була в контракті не прописана не випадково.

"Тепер я можу говорити своє лайно. В силу певних причин вони не надали мені опцію реваншу. Вони дали мені контракт, в якому чітко говорилося: "якщо ти програєш, то будеш проводити наступні поєдинки". Вони думали, що я програю. Тепер він це з'їсть і переварить. Ми здійснили переворот. Настав час рухатися далі. Ось і все", - сказав Лопес на прес-конференції.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

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