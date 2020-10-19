Король поп-сцени Філіп Кіркоров, незважаючи на минулі відносини з Аллою Пугачовою, перестав спілкуватися з примадонною

Про це пише Телепрограма.

Так, журналісти вирішили поцікавитися у співака, чи допомагає його колишня дружина Алла Пугачова хворому Борису Моїсеєву, який намагається відновитися після інсульту.

"Я, на жаль, не спілкуюся з Аллою Борисівною», - відверто заявив Філіп Кіркоров, але точну причину не назвав.

«Та й навіть якщо спілкувався з нею, то це нетактовно і неправильно лізти в особисті стосунки Алли Борисівни з Борисом Моїсеєвим. І взагалі з ким-небудь", - впевнено продовжив Філіп Кіркоров, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше ми розповідали, що стан здоров'я Бориса Моїсеєва лякає його близьких.

За словами журналіста Дмитра Сорокіна, якби він відчував після інсульту себе краще, він би здався на публіці. Тому не виключено, що Борис Моїсеєв просто "згасає на очах".

Сорокін також розповів, що після того, як Борис Моїсеєв переніс інсульт, він з ним кілька разів зустрічався, і після важкої хвороби у співака на щоці з'явилася підозріла родимка, через що можна припустити, що Моїсеєв зараз бореться з онкологією.

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