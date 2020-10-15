З початку поточного року українські водії сплатили лише 6% від суми відкритих виконавчих проваджень за простроченими штрафами за порушення ПДР

Про це поінформував директор компанії "Штрафи UA" Денис Дмитров, передає Politeka з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, з 735 млн грн відкритих виробництв станом на серпень 2020 року всього закрито на суму близько 45 млн.

"Сплатити прострочений штраф онлайн за допомогою платіжного сервісу майже неможливо через відсутність інформації про суму, тип порушення і реквізити. Близько 2 тисяч користувачів додатка щомісяця стикаються з блокуванням карткових рахунків, конфіскацією машин та іншими санкціями", – пояснив Дмитров причину ситуації, що склалася.

Для вирішення проблеми, переконаний фахівець, потрібно надати зовнішнім сервісам доступ до цих даних, що дозволить водіям оплачувати борги в смартфоні.

Дмитров вказав також на складну процедуру оплати подібних заборгованостей.

"Водії, які мають смартфони з додатком для оплати штрафів, можуть дізнатися про відкриття виконавчого провадження. Але це лише інформація про наявність боргу без Суми, підстави штрафу, реквізитів. Потрібно йти в місцеве відділення виконавчої служби і шукати в базі свою справу, йти в банк для оплати, а потім відзначати погашення у інспектора", – підсумував він.

Раніше ми писали, що в Україні за недотримання карантинних обмежень мають намір підвищити штрафи для підприємців. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

За одне порушення карантину можуть стягнути від 31 до 51 тисячі гривень. Парламентарій каже, що відповідний законопроект внесуть на розгляд Ради вже на наступній сесії.

"Якщо це торговий центр, то охорона не повинна пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, закрити ми їх не можемо, економіка не витримає ще одного локдауну", – пояснив Радуцький.

Раніше ми писали, що розкриті нові обмежувальні заходи, які незабаром будуть затверджені МОЗ. Про це заявив глава профільного міністерства Максим Степанов.

За його словами, в містах, які потрапили в червону зону, хочуть повністю заборонити масові заходи, а в зеленій - їх зможуть відвідувати не більше 50 осіб.

Українські чиновники вирішили попередити громадян про зміну системи штрафів, гроші тепер будуть йти в "інший бік". Про це свідчить законопроект №4194.

Так, згідно з текстом документа, автором якого є Олександра Устинова з фракції «Голос», половина загальної суми штрафів за порушення правил дорожнього руху повинні будуть піти до місцевих бюджетів.

Уточнюється, що мова йде про штрафи, які вдається виявити за допомогою автоматичної системи фіксації порушень. До них відносяться:

«Проектом пропонується внести зміни до статей 29, 64 і 69 Бюджетного кодексу України, а саме встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані до доходів відповідного міського, сільського або селищного бюджету», - йдеться в повідомленні.

В Україні з'явилася нова схема шахрайства, пов'язана з "липовими" штрафами за порушення Правил дорожнього руху. Шахраї призвичаїлися надсилати українським водіям квитанції з нібито нарахованими штрафами за порушення ПДР.

Однак, одними квитанціями справа не обмежується, на вигляд аферисти погрожують при несплаті "штрафу" конфіскувати нерухомість.

Так, мешканка столиці Валентина Андріяшко повідомила, що виявила в поштовій скриньці конверт з печаткою.

"Відкриваю - там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адреса, тільки на машині я давно не їжджу. При розлученні з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню йому і питаю, чого штраф не сплатив, мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже пару тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують всі штрафи, каже, що там нічого немає", - розповіла жінка.

Через час їй стали дзвонити колектори з погрозами, що за несплату "штрафу" відберуть у неї квартиру.

"Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Пояснила їм, що звернуся в поліцію. Поки відстали", - додала киянка.

Стало відомо, як шахраї по-новому намагаються "розвести" українців на великі суми.

Цього разу справа дійшла до липових штрафів за порушення ПДР, коли "листи щастя" приходять навіть тим, у кого немає автомобіля.

За словами Валентини з Києва, їй прийшло "повідомлення" про перевищення швидкості, але автомобіль після розлучення дістався чоловікові, і вона ним не користується.

Чоловік зайшов в додаток і побачив, що ніяких штрафів по автомобілю немає. Через час їй почали надходити погрози від колекторів, які погрожували забрати у неї квартиру.

"Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Я, звичайно, не злякалася, пояснила їм, що звернуся в поліцію. Поки відстали", - додала Валентина в коментарі журналістам.

Квитанція про штраф прийшла і киянину Геннадію. Він спершу хотів заплатити, але його збентежило "повідомлення". Коли побачив відсутність штрафів в спеціальному додатку, то відразу ж зрозумів, що це"розлучення".

У поліції також рекомендують українцям перед оплатою спершу перевірити інформацію в спеціальному кабінеті. Це можна зробити в Електронному кабінеті водія, на порталі МВС, а також в додатку "Дія".

"Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", - радять адвокати і додають, що до суду можна звертатися, якщо ви постраждали від рук шахраїв і сплатили липовий штраф.

Українцям приходять фальшиві штрафи від шахраїв, які залишають громадян без кругленької суми в кишені

Зокрема, українцям почали приходити фальшиві і ліві штрафи за порушення ПДР, оплачуючи їх українці втрачають свої кошти. Адже українці повинні платити тисячі гривень.

Щоб уберегтися, в поліції радять перед тим, як відправляти гроші, перевірити наявність санкції в базі, пише Обозреватель.

Прес-секретар патрульної поліції України Яна кутова розповіла, що до них зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Таким чином, правоохоронним органам вдалося виявити автомобілі-двійники.

Що стосується липових штрафів, то тут поки такої інформації немає. Але в будь-якому випадку у відомстві радять перш ніж оплачувати перевірити по базах.

Адвокат Андрій Вареник теж радить перш ніж бігти оплачувати штраф, спочатку перевірити його справжність.

Він також зазначив, що з введенням діджиталізації в країні у шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз, тому вони можуть легко купити дані українців.

"Перевірити штраф можна на офіційному сайті МВС за номером автомобіля або технічного паспорта. Є різні додатки і чат-боти в Telegram. Або просто зателефонувати на 102. Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", - рекомендує адвокат.

В Україні зафіксована нова шахрайська схема з залученням популярної програми для конференц-зв'язку через інтернет "Zoom". Довірливих українців заманюють на сайти шахраїв, обіцяючи їм грошові компенсації у зв'язку з пандемією китайського вірусу.

Після того, як громадяни, втративши пильність, оформляють підписку на сервіс, аферисти крадуть дані користувачів, а потім і їх кошти з банківських карт.

Відзначено, що листи відправлялися ні з фейковий домену, а від офіційного сервісу. Нечисті на руку ділки скористалися тим, що при реєстрації в Zoom необхідно написати листа 10 знайомим об'ємом в 64 знака.

Шахраї вставляли в повідомлення фразу "Вам належить виплата компенсації у зв'язку з COVID-19", вказуючи при цьому лінк на шахрайський сайт.

Експерти радять українцям не контактувати з невідомими користувачами і не переходити за сумнівними лінками.

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