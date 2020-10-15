Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак розповів, що в Україні можна чекати повного скасування призову на військову службу

Таку заяву він зробив в ефірі одного з українських телеканалів, пише "Укрінформ".

"У перспективі у нас є бачення відмовитися від призову, але це може бути тільки тоді, коли у нас буде налагоджена система підготовки резерву. Ми повинні створити таку систему роботи, щоб кожен біля свого будинку міг мінімально вміти захистити його. Чому громадянин України не повинен бути навченим всім елементам тактичної медицини? Ці навички і знання можуть йому знадобитися де завгодно, в будь-якій ситуації поза військовою службою, де він повинен вміти надати собі медичну допомогу, тому, хто поруч, тим самим врятувати життя собі або комусь", - сказав Хомчак.

При цьому Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що створення такої системи займе не півроку і не Рік. Для цього також необхідне фінансування, підготовка кадрів, починаючи від звичайних цивільних осіб і до голів громад і керівництва держави.

"Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності, тому що всі ті ази пройшли. Коли громадянин вміє стріляти, знає медицину, інженерні питання, які йому необхідні, і якщо завтра йому скажуть "потрібно встати на захист Батьківщини", то він знає, що він може це», - заявив Хомчак.

Також він нагадав, що цього року було зменшено призов на строкову службу.

"Зараз армія укомплектована відповідно до чисельності, визначеної законом, на 100%. Ми вже ставимо питання не укомплектувати просто контрактниками, а ми вже переходимо на якість. Ми розуміємо, що коли буде якість, тоді буде зовсім інший підхід до виконання бойових завдань і в повсякденній діяльності, і взагалі до статусу військового", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, осінній призов до армії в Україні стартував 1 жовтня і триватиме до 31 Грудня. На строкову службу підуть молоді люди від 18 до 27 років, які не мають законних підстав для звільнення від проходження служби.

Від призову в армію в Україні звільняються ті, хто досяг 27-річного віку; особи, визнані непридатними до служби; відслужили у військовому резерві; засуджені за злочини; юнаки, чиї родичі загинули (стали інвалідами) під час військової служби.

Крім цього, українці можуть уникнути призову в армію при наявності певних проблем зі здоров'ям.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, цієї осені на строкову службу призвуть 13 570 юнаків.

У Збройні Сили України залучать 7500 чоловік, в Національну гвардію - 4970, до Державної спеціальної служби транспорту - 600, Держприкордонслужби - 500 осіб.

В цілому для проведення призову виділять 65,2 млн грн. Показники чергового призову в Збройних сил зменшили на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованої кількості, що дозволить заощадити 6,4 млн грн.

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