В Україні з'явилася нова схема шахрайства, пов'язана з "липовими" штрафами за порушення Правил дорожнього руху

Шахраї призвичаїлися надсилати українським водіям квитанції з нібито нарахованими штрафами за порушення ПДР, інформує Politeka з посиланням на Обозреватель.

Однак, одними квитанціями справа не обмежується, на вигляд аферисти погрожують при несплаті "штрафу" конфіскувати нерухомість.

Так, мешканка столиці Валентина Андріяшко повідомила, що виявила в поштовій скриньці конверт з печаткою.

"Відкриваю - там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адреса, тільки на машині я давно не їжджу. При розлученні з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню йому і питаю, чого штраф не сплатив, мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже пару тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують всі штрафи, каже, що там нічого немає", - розповіла жінка.

Через час їй стали дзвонити колектори з погрозами, що за несплату "штрафу" відберуть у неї квартиру.

"Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Пояснила їм, що звернуся в поліцію. Поки відстали", - додала киянка.

Схожа історія трапилася з Геннадієм з Київської області, який теж отримав такий "штраф" за перевищення швидкості.

"Спочатку хотів заплатити, думав, що десь порушив. Але квитанція мене збентежила. Заліз в додаток про штрафи, там такого у мене немає. Викинув папірець, зрозумів, що розлучення", - поділився чоловік.

Раніше ми писали, що українцям приходять фальшиві штрафи від шахраїв, які залишають громадян без кругленької суми в кишені. Зокрема, українцям почали приходити фальшиві і ліві штрафи за порушення ПДР, оплачуючи їх українці втрачають свої кошти. Адже українці повинні платити тисячі гривень.

Щоб уберегтися, в поліції радять перед тим, як відправляти гроші, перевірити наявність санкції в базі, пише Обозреватель.

Прес-секретар патрульної поліції України Яна кутова розповіла, що до них зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Таким чином, правоохоронним органам вдалося виявити автомобілі-двійники.

Що стосується липових штрафів, то тут поки такої інформації немає. Але в будь-якому випадку у відомстві радять перш ніж оплачувати перевірити по базах.

Адвокат Андрій Вареник теж радить перш ніж бігти оплачувати штраф, спочатку перевірити його справжність.

Українські чиновники вирішили попередити громадян про зміну системи штрафів, гроші тепер будуть йти в "інший бік". Про це свідчить законопроект №4194.

Так, згідно з текстом документа, автором якого є Олександра Устинова з фракції «Голос», половина загальної суми штрафів за порушення правил дорожнього руху повинні будуть піти до місцевих бюджетів.

Уточнюється, що мова йде про штрафи, які вдається виявити за допомогою автоматичної системи фіксації порушень. До них відносяться:

"Проектом пропонується внести зміни до статей 29, 64 і 69 Бюджетного кодексу України, а саме встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані до доходів відповідного міського, сільського або селищного бюджету", - йдеться в повідомленні.

Українці скаржаться на чергові проблеми в роботі ПриватБанку

Про це йдеться у відгуках, які вони публікують на порталі Мінфін.

Так, один з клієнтів поскаржився, що банкомат ПриватБанку зажував його карту.

Оператор сухо відповіла, що допомогти нічим не можуть. Залишився під дощем без засобів. Буде потрібно час, щоб оформити перевипуск нової карти і оплатити за це плюс за переказ коштів між картами також знялася комісія. У поверненні карти після інкасації також відмовили. По суті послали на три букви і залишили наодинці з проблемами. Повний відстій! ", - емоційно написав чоловік у своєму відгуку.

У банку заявили, що карту повернути неможливо.

"Вибачаємось від імені банку за можливі незручності. На жаль, повернути вилучену банкоматом або терміналом картку можливості немає. Рекомендуємо звернутися в службу підтримки банку, що випустив картку, для блокування і замовлення перевипуску", - відповів на скаргу представник банку.

Аферисти вкрали у батька загиблого на Донбасі героя грошову допомогу від держави. Зокрема з рахунку зникла сума в розмірі - 300 тисяч гривень. Батьки воїна вважали ці гроші недоторканними, тому що отримали їх за сина, який пішов на фронт добровольцем і загинув. Український захисник прикрив своїм тілом товариша по службі, коли в бліндаж потрапила міна.

Про втрату грошей пенсіонер дізнався випадково через кілька місяців, коли прийшов в банк міняти картку. Виявилося, що гроші на рахунок аферистів, які не мають ні честі, ні совісті, перевели працівники державної виконавчої служби Кам'янського.

Відзначається також, що аферисти організували схему, по якій з Дмитра Кваші зняли суму як з жителя міста Кам'янське, який нібито скоїв там ДТП. Насправді ж чоловік жодного разу в житті там не був, та й машини у нього немає.

У поліції, куди звернувся чоловік, складу злочину не знайшли у раз через рік закрили. В результаті розслідуванням афери зайнялися побратими загиблого сина. Саме вони з'ясували, що виконавчий лист, на підставі якого зняли гроші, підробка.

У справі, на яке посилалися в "документі", прізвища пенсіонера взагалі немає.

Поліцейським вдалося припинити діяльність групи шахраїв, які діяли на території відразу кількох областей України.

Так, у Вінницькій області шахраї викрали з банківських рахунків українців більше мільйона гривень. Повідомляється, що "діяли" п'ять чоловік, троє з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Спочатку майбутнім жертвам дзвонили, представляючись співробітниками банку. Українцям говорили про нібито блокування їх карт і пропонували допомогу для "відновлення" їх роботи, вказуючи на те, що для цього необхідно назвати всі свої персональні дані.

Потім, отримавши доступ до банківських рахунків, спустошували їх. Під час обшуків у підозрюваних вилучили банківські карти, мобільні телефони, SIM-карти і гроші. Також у них знайшли наркотики.

Нагадаємо, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."

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