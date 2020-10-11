Найближчим часом школи в Україні, ймовірно, переведуть на онлайн-навчання
Міністерство освіти нібито вже підготувало для них відповідні інструкції.
Про це, посилаючись на інформацію від прес-служби профільного міністерства, повідомив Telegram-канал PavlovskyNEWS.
Зокрема, письмові рекомендації всі без винятку класи і навчальні заклади отримають 12 жовтня, з цього дня начебто запрацюють нові правила. Відзначається, що перехід на дистанційне навчання не пов'язаний з проведенням місцевих виборів в країні 25 жовтня.
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Причиною такого рішення стало безпосередньо зростання захворюваності на китайський вірус в регіонах України.
При цьому в МОН підкреслили, що остаточне рішення в областях прийматимуть на місцях органи самоврядування, яким підпорядковані навчальні заклади. Це також стосується дитячих садків, лише місцеві органи самоврядування прийматимуть рішення про перехід на онлайн-навчання.
Також раніше повідомлялося, що знайти можливість організувати дистанційне навчання у школах у наступні два тижні закликав виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.
За словами Шкарлета, у зв'язку зі зростаючим рівнем захворюваності китайським вірусом серед українців Міносвіти спільно з МОЗ постійно стежать за ситуацією, в тому числі і в навчальних закладах. Шкарлет підкреслив, що він в курсі і розуміє, що ці питання вирішуються на місцях, проте зазначив, що в ситуації, яка склалася Київ і регіони повинні діяти спільно.
Нагадаємо, тисячі школярів перевели на дистанційку на Одещині.
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