Поліцейським вдалося припинити діяльність групи шахраїв, які діяли на території відразу декількох областей України

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Департамент комунікації Нацполиції України.

Так, у Вінницькій області шахраї викрали з банківських рахунків українців понад мільйон гривень. Повідомляється, що "діяли" п'ять осіб, троє з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Спочатку майбутнім жертвам дзвонили, представляючись співробітниками банку. Українцям говорили про нібито блокування їх карт і пропонували допомогу для "відновлення" їх роботи, вказуючи на те, що для цього необхідно назвати всі свої персональні дані.

Потім, отримавши доступ до банківських рахунків, спустошували їх. Під час обшуків у підозрюваних вилучили банківські картки, мобільні телефони, SIM-картки та гроші. Також у них знайшли наркотики.

Затриманим вже оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 СТ. 190 КК України (Шахрайство). Якщо їх провину доведуть, то шахраям "світить" термін до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що шахраї вигадують нові способи заволодіння особистими коштами українців. Зараз зловмисники використовують QR-коди, за допомогою яких телефони жертв заражаються спеціальними вірусами. Шкідливе забезпечення потім дає шахраям доступ до соціальних мереж жертви або навіть до банківського додатку.

"До мене буквально тиждень тому зверталися з кіберполіції з приводу консультацій про такий вид шахрайства. Через карантин у більшості кафе і ресторанів використовують QR-код замість традиційного меню, це може призвести до зростання випадків шахрайства", - стверджує експерт Олеся Данильченко.

Для функціонування цієї схеми шахраї залишають листочки з QR-кодами на стовпах, в кафе і ресторанах (щоб відвідувачі прийняли і за меню). Люди переходять за посиланням на сайт, де пропонується встановити якесь забезпечення, після чого в телефон проникає вірус, який може отримати доступ до онлайн-банкінгу.

"Мета завжди одна і та ж – отримати доступ до коштів, зламати пошту, банківський додаток, зняти кошти з картки. Тут немає нічого нового. Все починалося з того, що такі посилання просто надсилали в повідомленнях в соцмережах. Потім, коли повідомлення перестали відкривати, почали зламувати сторінки і відправляти списку контактів і друзів ту ж посилання. Зараз, коли і українці стали більш обережними користувачами, і соціальні мережі вдосконалили механізм верифікації і оперативно реагують на скарги, шахраї користуються QR-кодами", – пояснила всі нюанси експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар у спілкуванні з журналістами.

В Одесі банда шахраїв незаконно заволоділа майже двома десятками квартир городян. Як повідомили в прес-службі державного бюро розслідувань до складу злочинної групи входили чотири одесита серед яких колишній оперативник державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, адвокат і двоє цивільних.

Схему прокручували завдяки незаконному втручанню в електронні реєстри із залученням нотаріусів та державного реєстратора.

Всього за період з лютого 2018 зловмисники незаконно заволоділи 19 об'єктами нерухомості в Одесі на загальну суму понад 27 мільйонів гривень.

Нагадаємо, півсотні українців попалися на вудку дніпровських шахраїв: подробиці схеми.

Раніше Politeka писала, що небезпечна шахрайка влаштувалася в Харкові: вкрадені десятки мільйонів.

Також Politeka повідомляла, що банда злодійок розбушувалася в Києві, фото шахрайок: жителі масово скаржаться.