Для реалізації потенціалу Києва, потрібні знання і ясне бачення результату, впевнена економіст-міжнародник Людмила Ковалевська

"Вважаю, що Київ має величезний потенціал, потрібно самим в це повірити і працювати... Багато років займаюся вивченням питань місцевого самоврядування, міського господарства, взаємодії комунальних служб. І вважаю, що для ефективного управління містом недостатньо тільки бажання, потрібні знання, досвід і ясне бачення результату", – каже Людмила.

Ковалевська балотується до Київської міської ради від Голосіївського району під номером 1 від партії Європейська Солідарність.

Вона - кандидат економічних наук, політконсультант, директор компанії "Левстар", яка займається залученням інвестицій для реалізації українських проектів.

Ковалевська закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", потім – захистила дисертацію, працювала доцентом, автор десятків наукових праць і монографії у сфері фінансів та економіки підприємств.

Крім того, одночасно з викладанням вивчала політичний і комерційний PR, і поступово почала надавати консалтингові послуги, співпрацюючи з різними кандидатами, політичними партіями і комерційними підприємствами.

Це, з часом, стало її справжнім захопленням і бізнесом. У Людмили Ковалевської за плечима солідний багаж політичної діяльності. Вона, як секретар української делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, відстоювала позиції України на міжнародній арені і вивчала досвід європейських країн у сфері місцевого самоврядування та міського управління.

"Я була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності. З 2015 року член партії БПП, пізніше – Європейської солідарності. Європейська солідарність - єдина партія з чіткою ідеологією, справжнього європейського зразка. Саме такі партії рано чи пізно витіснять з українського життя партії-одноденки, без минулого і майбутнього", - заявляє кандидат у депутати.

І найголовніше, акцентувала увагу Ковалевська, ЄС – єдина партія, яка має силу і вплив для того щоб захистити вибір киян, не допустити прямого управління містом з офісу Президента і відстояти європейський шлях розвитку міста.