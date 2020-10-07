Родині померлого від китайського вірусу лікаря з Тернополя Івана Венжиновича відмовили в компенсації

Як нагадує Politeka, посилаючись на Радіо Трек, Венжинович став відомий на всю Україну після того, як його фото з'явилося у всіх містах країни на плакатах "Спасибі за життя".

Сталося це тому, що Венжиновичу напередодні його смерті зробили негативний ПЛР-тест.

Відомий медик був госпіталізований з двосторонньою пневмонією, проте медики його не врятували і він помер від тромбоемболії легеневої артерії 1 жовтня.

Коли Іван ліг до лікарні, йому зробили тест на коронавірус, який виявився негативним. За законом сім'ям лікарів покладена компенсація, проте рідним Венжиновича відмовили з цієї причини.

"Для нас це перша втрата серед медиків. Іван Федорович вступив до лікарні як пацієнт з пневмонією. Знав прекрасно його сім'ю - дружина в лікарні працює завідуючою лабораторії, у них двоє дітей. Син продовжує вчитися на медика. Компенсація його родині не буде виділена, не маємо права. Відпускні будуть нараховані", - підтвердив кричущий факт головлікар Почаївської райлікарні Богдан Кучер.

Зазначимо, що Венжинович пропрацював у цій лікарні терапевтом більше 25 років.

Видання уточнює, що згідно із законом, у разі смерті медпрацівників від коронавірусу держава виплачує родині померлого компенсацію в розмірі 1 576 000 гривень. Однак, якщо медик заразився і помер не під час роботи з хворими коронавірусом, то компенсація складе лише 210 тисяч гривень. Однак, родині Венжиновича не видадуть і цих грошей.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги. За інформацією Національної служби здоров'я України, даний тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги тим пацієнтам, у яких виявлять підозру або встановлений коронавірус.

У службі нагадали, що на сьогоднішній день екстрена медична допомога надається українцям безкоштовно, крім того, для цього не потрібна декларація з сімейним лікарем або направлення від нього.

Йдеться про екстрену допомогу на місці події, а також під час транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводу до медзакладу та при особистому зверненні людини, яка перебуває у стані, що загрожує для життя, до підрозділу ЕМП.

"У програмі медичних гарантій пропонується збільшити тариф на медпослуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19", – сказано в повідомленні.

Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби буде погіршуватися. Про це заявив міністр Максим Степанов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Глава МОЗ зазначив, що локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції, але це може негативно позначитися на економіці.

"Нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але у випадку, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, міністерство буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Степанов.

Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, українці приречені через рішення Кабміну щодо жорсткого карантину, чого чекати.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.